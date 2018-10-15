Певец все чаще выступает в заведениях для лиц с нетрадиционной ориентацией. Горячие мужики его очень любят и тепло приветствуют.

Певец все чаще выступает в заведениях для лиц с нетрадиционной ориентацией. Горячие мужики его очень любят и тепло приветствуют.О своих выступлениях в гей-клубах Сергей Лазарев предпочитает умалчивать, не вписывая их в свои афиши на официальном сайте. Оно и понятно – в стране воинствующей гомофобии лишний раз лучше не светиться. Однако поет ОН там довольно часто.Например, в 2014-м развлекал посетителей столичного ночного заведения Boyz. Билет на шоу Лазарева в эту ночь был совершенно бесплатным для всех молодых людей, пришедших в клуб. А вот девушкам за вход надо было отдать 4000 рублей согласно особым условиям посещения заведения.В 2015-м, когда Лазарева делегировали на "Евровидение", он выступил в главном московском гей-клубе "Центральная станция" с концертом, на котором он попросил поддержать его на европейском конкурсе песни. Дело все том, что европейская пресса раскручивала Сережу "дружелюбного к геям". Возможно, что они сыграли немалую роль в зрительском голосовании, победителем которого и стал Сергей. Спустя год он вернулся в тот же клуб, вероятно, чтобы сказать "спасибо" за поддержку.Разгоряченные мужики всегда тепло принимают Лазарева, которого считают "сладкими красавчиком". Поэтому, конечно, были рады, узнав, что в конце сентября 2017-го Сережа снова будет ублажить их своим голосом и хитами. Зал был, что называется, под завязку. И певец не подвел! Под его пение многие парни держались за руки и целовались, показывая, что их сердца бьются в унисон с Сережиным.Среди других артистов, которые не отказываются от концертов в гей-клубах, можно назвать Эдиту Пьеху, Лолиту, Ирину Дубцову, Валерия, Ольга Бузова.