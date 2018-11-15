Отношения участников Дома-2 Дмитрия Меленевского и Оксаны Ряски перешли в силовую фазу. Дима от уговоров решил перейти к решительным действиям и добиться интима силой.

Отношения участников "Дома-2" Дмитрия Меленевскогои Оксаны Ряски перешли в силовую фазу. Дима от уговоров решил перейти крешительным действиям и добиться интима силой.Отрывок из очередного эфира скандального телепроекта,возможно, не особенно бы и удивил зрителей – потасовки в "Доме-2" нередкость. Однако зрителей возмутила разница в весовых категориях Димы и Оксаны."Качок" Меленевский просто скрутил девушку, втащилее в комнату и швырнул на кровать. После чего навалился на девушку все своейнемалой массой и попытался заткнуть ей рот кляпом.Оксана отбивалась изо всех неравных сил. Ряска была в шоке. "Дебилчто ли?!", "Мама", "Помогите", – только и смоглавыкрикнуть девушка. На крики сбежались другие участники шоу. Коллеги попыталисьпомешать Диме, однако не особенно преуспели – силач перехватил Оксану за пояс ипотащил прочь.Что спровоцировало конфликт и чем все завершилось, повыложенному фрагменту понять невозможно. Зрителям остается ждать эфира 16ноября, чтобы узнать, накажут ли Меленевского за рукоприкладство.Напомним, несколькими днями ранее Дима затащил Оксану вкровать, разделся и всеми силами начал склонять к сексу. Однако получалось унего не очень: вместо того чтобы окружить девушку лаской, герой-любовник то идело срывался на грубости, требовал "показать сиськи".В конце концов Оксана не выдержала. Ряска высказала Димевсе, что думает, – в том числе обрисовала условия, при которых станет возможнымих союз.