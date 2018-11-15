Отношения участников Дома-2 Дмитрия Меленевского
и Оксаны Ряски перешли в силовую фазу. Дима от уговоров решил перейти к
решительным действиям и добиться интима силой.
Отношения участников "Дома-2" Дмитрия Меленевского
и Оксаны Ряски перешли в силовую фазу. Дима от уговоров решил перейти к
решительным действиям и добиться интима силой.
Отрывок из очередного эфира скандального телепроекта,
возможно, не особенно бы и удивил зрителей – потасовки в "Доме-2" не
редкость. Однако зрителей возмутила разница в весовых категориях Димы и Оксаны.
"Качок" Меленевский просто скрутил девушку, втащил
ее в комнату и швырнул на кровать. После чего навалился на девушку все своей
немалой массой и попытался заткнуть ей рот кляпом.
Оксана отбивалась изо всех неравных сил. Ряска была в шоке. "Дебил
что ли?!", "Мама", "Помогите", – только и смогла
выкрикнуть девушка. На крики сбежались другие участники шоу. Коллеги попытались
помешать Диме, однако не особенно преуспели – силач перехватил Оксану за пояс и
потащил прочь.
Что спровоцировало конфликт и чем все завершилось, по
выложенному фрагменту понять невозможно. Зрителям остается ждать эфира 16
ноября, чтобы узнать, накажут ли Меленевского за рукоприкладство.
Напомним, несколькими днями ранее Дима затащил Оксану в
кровать, разделся и всеми силами начал склонять к сексу. Однако получалось у
него не очень: вместо того чтобы окружить девушку лаской, герой-любовник то и
дело срывался на грубости, требовал "показать сиськи".
В конце концов Оксана не выдержала. Ряска высказала Диме
все, что думает, – в том числе обрисовала условия, при которых станет возможным
их союз.