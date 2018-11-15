В Арканзасе неподалеку от тихого американского городка Тонтитаун полицейские попытались остановить нарушителя правил дорожного движения, однако тот даже не подумал затормозить. После непродолжительной погони завязалась перестрелка, после которой преступнику удалось ненадолго скрыться.

В Арканзасе неподалеку от тихого американского городка Тонтитаун полицейские попытались остановить нарушителя правил дорожного движения, однако тот даже не подумал затормозить.После непродолжительной погони преступник съехал на обочину, остановился и открыл по своим преследователям огонь. Завязалась перестрелка. Какое-то время два полицейских и злоумышленник обменивались пулями, разбивая машины (в одном ветровом стекле патрульного автомобиля позже насчитали 10 отверстий) и распугивая очевидцев, а затем нарушителю удалось уехать.Через несколько сотен метров он избавился от пассажирки, которая, как оказалось, была в салоне его автомобиля, и окончательно скрылся. Спутница нарушителя подошла к полицейским с поднятыми руками, и сотрудники правоохранительных органов, обыскав и надев на нее наручники, задержали девушку.Тем временем, преступник проехал около 10 километров, а затем сдался, поскольку при перестрелке его ранили в плечо. Им оказался 29-летний Луис Кобос-Сенобио, находящийся в розыске за покушение на убийство и распространение наркотиков.Его под охраной отправили в больницу. Позже Луис признался, что планировал "достойно умереть в бою", однако этого у него не получилось. После выписки его планируют отправить в тюрьму округа Вашингтон и судить за все его многочисленные преступления.