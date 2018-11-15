Подписали соглашение о сотрудничестве. Владимирское региональное отделение профсоюзов и федерации профсоюзов Луганской и Донецкой народных республик теперь будут делиться друг с другом опытом.

Подписали соглашение о сотрудничестве. Владимирское региональное отделение профсоюзов и федерации профсоюзов Луганской и Донецкой народных республик теперь будут делиться друг с другом опытом. Сегодня стороны официально оформили соответствующий документ. Цель трёхстороннего сотрудничества общая - повышение уровня экономической и социальной защищённости работников труда.Надежда Сухарникова, руководитель областного объединения профсоюзов: "Мы будем работать в рамках охраны труда, оплаты труда, будем взаимодействовать в развитии социального партнёрства. Молодёжная политика, развитие профсоюзного движения".