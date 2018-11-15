Меньше чем за 20 лет Соединенные Штаты Америки потратили на войны почти 6 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют исследования профессора Брауновского университета Неты Крауфорд. Для сравнения: размер федерального бюджета на 2018 год составил около 4 триллионов.

Меньше чем за 20 лет Соединенные Штаты Америки потратили на войны почти 6 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют исследования профессора Брауновского университета Неты Крауфорд. Для сравнения: размер федерального бюджета на 2018 год составил около 4 триллионов.По данным ученого, с 2001 года в войнах погибли около полумиллиона человек, половина из которых — мирные жители, передает телеканал "Россия 24".Этой весной Пентагон отчитался лишь о полутора триллионах долларов, потраченных на военные действия после терактов 11 сентября. Но в Брауновском университете учли не только деньги на боевые действия, но и затраты по линии Государственного департамента, расходы на лечение и обеспечение ветеранов, обслуживание кредитов на военные расходы, а также расходы по линии министерства внутренней безопасности.