Санкт-петербургский Зенит выразил заинтересованность в центральном защитнике итальянского клуба Аталанта Джанлуке Манчини. Представители клуба с берегов Невы просматривали 22-летнего футболиста в матче 11 тура Серии А против Болоньи (2:1).

Санкт-петербургский "Зенит" выразил заинтересованность в центральном защитнике итальянского клуба "Аталанта" Джанлуке Манчини. Представители клуба с берегов Невы просматривали 22-летнего футболиста в матче 11 тура Серии "А" против "Болоньи" (2:1).Однако помешать "сине-бело-голубым" приобрести итальянца может помешать интерес к нему со стороны европейских клубов. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Calcio Atalanta, на том же матче присутствовали скауты лондонского "Арсенала" и дортмундской "Боруссии". Кроме того, Манчини своей игрой привлек внимание "Ромы" и "Интера".В нынешнем сезоне Манчини провел за "Аталанту" восемь встреч в итальянском чемпионате, став автором трех голов и одной результативной передачи.