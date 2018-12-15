Немецкий форвард Даллас Маверикс Дирк Новицки побил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству проведенных сезонов за один клуб.

Немецкий форвард "Даллас Маверикс" Дирк Новицки побил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству проведенных сезонов за один клуб.40-летний Новицки в ночь на четверг сыграл первый матч в текущем регулярном чемпионате, выйдя на площадку во встрече против "Финикс Санс"​​​. Для немца этот сезон стал 21-м в НБА и за "Даллас". Он превзошел достижение своего ровесника американского защитника Кобе Брайанта, который на протяжении 20 сезонов, с 1996 по 2016 год, играл за "Лос-Анджелес Лейкерс".