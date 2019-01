Представители компании Gillette отказались от знаменитого слогана Лучше для мужчины нет (The Best Man Can Get), который фирма использовала более 30 лет. Причина – протест против маскулинности и харрасмента.

Представители компании Gillette отказались от знаменитого слогана "Лучше для мужчины нет" ("The Best Man Can Get"), который фирма использовала более 30 лет. Причина – протест против маскулинности и харрасмента, сообщает Business Insider.Новый слоган Gillette – "Лучший мужчина, который может быть" ("The Best Men Can Be").Представители компании говорят, что их новый слоган призван "изменить подход к маскулинности" и направлен против "агрессивного мужского поведения".В опубликованном ниже ролике запечатлены мальчики и мужчины, которые отказываются от типичного мужского поведения – домогательств, драк, свиста вслед девушкам.Как ни странно, реклама со столь позитивным посылом не получила большого одобрения в соцсетях. Большинство женщин ее поддержало, однако мужчины оставляли комментарии в духе "Продавайте бритвы, а не пропаганду" и "Остановите сексизм по отношению к мужчинам".