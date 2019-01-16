Владимир Путин умеет выразить свое негативное отношение к человеку или процессу. Когда президент России делает это, то кровь стынет в жилах.

Владимир Путин умеет выразить свое негативное отношение кчеловеку или процессу. Когда президент России делает это, то кровь стынет вжилах.Об отношении Владимира Путина к мату рассказалпресс-секретарь президента России. Дмитрию Пескову напомнили, что на последнемзаседании Совета по культуре обсуждали вопрос допустимости мата в публичнойсфере. И тогда президент в шутку предложил использовать ненормативную лексикупрямо на заседании.На вопрос, ругается ли Владимир Путин матом, Песков прямо неответил. Но признал: если президент недоволен, мало никому не покажется. "Могулишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить своенегативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, чтокровь стынет", – заявил пресс-секретарь президента.При этом Песков не знает, был ли у Путина преподаватель поораторскому искусству. "Если учитель и был, то мне об этом неизвестно. Но,с другой стороны, это все в основном основывается на опыте: Путин многовыступает, много проводит переговоров", – сказал Песков в интервью изданию"АиФ".Пресс-секретарь напомнил, что Владимир получил хорошееобразование. Более того, он и сейчас не перестает учиться. Песков отметил:сегодня все больше людей понимают, что нужно постоянно совершенствовать своизнания. И возраст при этом не имеет значения.Ответил Песков и на вопрос, приходится ли держать вруках наличные. По словам пресс-секретаря, это происходит пару раз в год. "Когда он, допустим, катается на горныхлыжах и заходит в горное кафе, где нужны наличные деньги, чтобы расплатиться",– пояснил Песков. По словам Пескова, после введения первых санкций противРоссии из-за присоединения Крыма Путин распорядился, чтобы его зарплату ивоенную пенсию перечисляли на карту банка "Россия", который попал вчерный список.