Владимир Путин умеет выразить свое негативное отношение к
человеку или процессу. Когда президент России делает это, то кровь стынет в
жилах.
Владимир Путин умеет выразить свое негативное отношение к
человеку или процессу. Когда президент России делает это, то кровь стынет в
жилах.
Об отношении Владимира Путина к мату рассказал
пресс-секретарь президента России. Дмитрию Пескову напомнили, что на последнем
заседании Совета по культуре обсуждали вопрос допустимости мата в публичной
сфере. И тогда президент в шутку предложил использовать ненормативную лексику
прямо на заседании.
На вопрос, ругается ли Владимир Путин матом, Песков прямо не
ответил. Но признал: если президент недоволен, мало никому не покажется. "Могу
лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое
негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что
кровь стынет", – заявил пресс-секретарь президента.
При этом Песков не знает, был ли у Путина преподаватель по
ораторскому искусству. "Если учитель и был, то мне об этом неизвестно. Но,
с другой стороны, это все в основном основывается на опыте: Путин много
выступает, много проводит переговоров", – сказал Песков в интервью изданию
"АиФ".
Пресс-секретарь напомнил, что Владимир получил хорошее
образование. Более того, он и сейчас не перестает учиться. Песков отметил:
сегодня все больше людей понимают, что нужно постоянно совершенствовать свои
знания. И возраст при этом не имеет значения.
Ответил Песков и на вопрос, приходится ли держать в
руках наличные. По словам пресс-секретаря, это происходит пару раз в год. "Когда он, допустим, катается на горных
лыжах и заходит в горное кафе, где нужны наличные деньги, чтобы расплатиться",
– пояснил Песков. По словам Пескова, после введения первых санкций против
России из-за присоединения Крыма Путин распорядился, чтобы его зарплату и
военную пенсию перечисляли на карту банка "Россия", который попал в
черный список.