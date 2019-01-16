Сотрудники полиции изъяли у фигурантов около 50 граммов запрещенных веществ.

В начале января текущего года сотрудники патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Гусь-Хрустальный» на одной из улиц районного центра задержали двух молодых людей, подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков. Полицейскими обнаружено и изъято 40 полимерных свертков с сыпучим веществом.В ходе дальнейших оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками ОНК межмуниципального отдела, установлено местонахождение тайников, организованных подозреваемыми, из которых было изъято 62 аналогичных свертка.Все изъятые вещества, которые предназначались для распространения на территории города Гусь-Хрустальный бесконтактным способом, полицейские направили на исследование.Экспертным заключением подтверждено, что в свертках находился синтетический наркотик, общей массой около 50 граммов.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении 23 и 24-летнего фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).В настоящее время фигуранты заключены под стражу.Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения запрещенных веществ и проводят проверку на причастность фигурантов к аналогичным преступлениям.