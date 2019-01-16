Пострадавших доставили в реанимацию

Пострадавших доставили в реанимациюВ начале января этого года в дежурную часть полиции в Коврове поступило сообщение о том, что в одном из местных кафе двое мужчин получили ножевые ранения. На место происшествия незамедлительно выехали оперативники, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Пьяного подозреваемого задержали прибывшие по сработке кнопки сигнализации сотрудники Росгвардии, они передали его полицейским.Выяснилось, что несколькими посетителями кафе возникла ссора, в ходе которой 58-летний ковровчанин напал с ножом на двух мужчин. 31-летний и 28-летний пострадавшие попали в реанимацию Центральной районной больницы города.Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Злоумышленник заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.