При первом начислении платежей возможны технические ошибки

При первом начислении платежей возможны технические ошибкиС нового года «Владимирводоканал» решил присылать отдельные квитанции за воду. Компания будет самостоятельно начислять деньги за водоснабжение и водоотведение.Уже в этом месяце горожанам придут новые квитанции. Оплатить можно будет в «Сбербанке», «МинБанке», ВТБ 24 (ПАО), ФГУП «Почта России», а также в кассе МУП «Владимирводоканал» по адресу ул. Горького д. 95.На предприятии уточняют, что при первом начислении платежей возможны технические ошибки. Например, если вы укажете некорректное количество проживающих лиц и показания приборов учёта, плата может отличаться от той, что владимирцы платили раньше.Во «Владимирводоканале» просят с пониманием отнестись к ситуации, а также оплатить квитанции до 10 февраля, не забыв внести в них текущие показания счётчиков по состоянию на 1 февраля этого года.