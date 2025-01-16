Целый год бухгалтер владимирского предприятия ждала зарплату. В конце концов женщина не выдержала и уволилась. 350 тысяч, которые ей осталась должна организация, бывшая сотрудница так и не

Целый год бухгалтер владимирского предприятия ждала зарплату. В конце концов женщина не выдержала и уволилась. 350 тысяч, которые ей осталась должна организация, бывшая сотрудница так и не получила. По данным нашего источника, речь идет об ООО «КОМПАНИЯ КИЛЬ-В». Фирма занимается оптовой торговлей изделиями медицинского назначения. Поняв, что долг компания так и не возвращает, женщина обратилась