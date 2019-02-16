Наличие троих детей, младший из которых родился лишь две недели назад, престарелые родители и хорошие характеристики не спасли советника председателя правления ПАО Норвик Банк, экс-председателя банка Восточный Алексея Кордичева от ареста. Он обвиняется по делу о мошенничестве и хищении.

Наличие троих детей, младший из которых родился лишь две недели назад, престарелые родители и хорошие характеристики не спасли советника председателя правления ПАО "Норвик Банк", экс-председателя банка "Восточный" Алексея Кордичева от ареста. Он обвиняется по делу о мошенничестве и хищении 2,5 миллиарда рублей.Адвокат Кордичева заявил, что его подзащитный раскрыл следствию схему преступления, а также дал показания на соучастников и описал их роли. Защитник экс-банкира в Басманном суде подчеркнул, что Кордичев сотрудничает со следствием и готов его деятельно продолжать. Экс-банкир и его адвокат возражали против суровой меры пресечение, как взятие под арест до 13 апреля, сообщает РИА Новости.Следствие настаивало в суде, что оказавшись под мягкой мерой пресечения Алексей Кордичев может предпринять попытку скрыться или сговориться с пока еще неустановленными соучастниками.В основу уголовного дела легли материалы, полученные ФСБ России. В 2015 году банк "Восточный" оформил кредит "Первому коллекторскому бюро" кредит. Спустя два года были оформлены отступные от его взыскания. Это отступное и стало поводом для возбуждения уголовного дела.15 февраля 2019 года 51-летний Майкл Калви и еще трое сотрудников инвестиционной компании были задержаны в Москве. Взяты под стражу гендиректор НАО "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров. В особо крупном мошенничестве подозреваются экс-председателя правления банка "Восточный", а ныне советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Кордичев, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и партнер по индустрии финансового сектора инвесткомпании Baring Vostok Филипп Дельпаль.Инвестиционная компания Baring Vostok — один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Этот фонд входит в состав акционеров компаний OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, банк "Восточный", "ЭР-Телеком", "Новомет" и ряда других. Компания с 1994 года вложила в российскую экономику порядка 2,8 миллиарда долларов. Последнюю сделку компания огласила на прошлой неделе. Это увеличение доли в Ozon.ru до 40 процентов.