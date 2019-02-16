Журналистка Божена Рынска пытается помочь своему супругу Игорю Малашенко. По ее мнению, мужчину пытаются довести до инсульта ложными обвинениями.

Журналистка Божена Рынскапытается помочь своему супругу Игорю Малашенко. По ее мнению, мужчину пытаются "довестидо инсульта" ложными обвинениями.Рынска сообщила, чтоэкс-супруга Малашенко – Елена обвинила его в растрате 60 тысяч долларов. Звездаобратилась за помощью к адвокатам и друзьям.Божена на своей страницев Facebook написала, что светская львица Ника Белоцерковская тоже была в спискетех, у кого она просила совета. Рекомендацию подруги журналистка даже процитировала.Белоцерковская спросилаРынска зачем ее адвокаты пытаются доказать, что именно Игорь все все то время, чтобыл женат на Елене зарабатывал и платил налоги. Ника сообщила, что знает как выигратьсуд и получить долгожданное спасение от бывшей Малашенко."Вы должны сделатьcoming-out. Игорь должен признаться в том, что он гей-беженец из Чечни, к томуже черный альбинос – его родители чернокожие афроамериканцы, а ты – его бородаи трансгендер, подвергавшийся в детстве неоднократному сексуальному абьюзу состороны отца. И вот тогда американский суд у вас в кармане. КакаяЛена-гангрена? Да ей крыть нечем будет. А вы "он работал, платилналоги...." – высказала смелую идею Белоцерковская.