Журналистка Божена Рынска
пытается помочь своему супругу Игорю Малашенко. По ее мнению, мужчину пытаются довести
до инсульта ложными обвинениями.
Журналистка Божена Рынска
пытается помочь своему супругу Игорю Малашенко. По ее мнению, мужчину пытаются "довести
до инсульта" ложными обвинениями.
Рынска сообщила, что
экс-супруга Малашенко – Елена обвинила его в растрате 60 тысяч долларов. Звезда
обратилась за помощью к адвокатам и друзьям.
Божена на своей странице
в Facebook написала, что светская львица Ника Белоцерковская тоже была в списке
тех, у кого она просила совета. Рекомендацию подруги журналистка даже процитировала.
Белоцерковская спросила
Рынска зачем ее адвокаты пытаются доказать, что именно Игорь все все то время, что
был женат на Елене зарабатывал и платил налоги. Ника сообщила, что знает как выиграть
суд и получить долгожданное спасение от бывшей Малашенко.
"Вы должны сделать
coming-out. Игорь должен признаться в том, что он гей-беженец из Чечни, к тому
же черный альбинос – его родители чернокожие афроамериканцы, а ты – его борода
и трансгендер, подвергавшийся в детстве неоднократному сексуальному абьюзу со
стороны отца. И вот тогда американский суд у вас в кармане. Какая
Лена-гангрена? Да ей крыть нечем будет. А вы "он работал, платил
налоги...." – высказала смелую идею Белоцерковская.