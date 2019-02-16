Жительница столицы систематически предоставляла квартиру, расположенную на Кустанайской улице, наркозависимым людям для потребления ими запрещенных веществ...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Зябликово задержали подозреваемую в организации притона для потребления наркотических средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Зябликово было установлено, что 38-летняя москвичка систематически предоставляла квартиру, расположенную на Кустанайской улице, наркозависимым людям для потребления ими запрещенных веществ.В результате обследования жилого помещения в квартире подозреваемой обнаружены вещества и предметы, свидетельствующие о том, что в обследуемом помещении употребляются наркотические средства.Отделением дознания ОМВД России по району Зябликово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22