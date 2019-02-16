Столкнулись сразу три автомобиля

Столкнулись сразу три автомобиляНа федеральной трассе М-7 в Суздальском районе вновь произошло смертельное ДТП. Ночью 16 февраля на 72 километре автодороги столкнулись сразу три автомобиля - две иномарки и отечественный автомобиль.По предварительной информации УМВД, 59-летний водитель «Фольксвагена» выехал на «встречку», где столкнулся с «Фордом», за рулём которого сидел 42-летний мужчина. От удара машина отлетела в двигавшийся со стороны Владимира «Газ».В результате аварии от полученных травм на месте скончались водитель автомобиля «Фольксваген» и пассажир «Форда».