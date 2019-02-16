Певец Влад Топалов поделился с подписчиками несчастьем – он сильно заболел и временно не смог видеться с сыном и супругой Региной. Более того, артист опасается за предстоящее выступление – ему больно даже говорить.

Певец Влад Топалов поделился с подписчиками несчастьем – он сильно заболел и временно не смог видеться с сыном и супругой Региной. Более того, артист опасается за предстоящее выступление – ему больно даже говорить.Бывший солист Smash серьезно заболел, певец пожаловался подписчикам в Instagram, что ему трудно даже говорить. На некоторое время исполнитель пропал из соцсетей – как оказалось, все эти дни он лежал с тяжелейшей простудой."Мне кажется, я потею – ментолом, выдыхаю исключительно эвкалипт и экстракт ромашки. А еще нотки имбиря, лимона, трав и кучу всего остального", – пожаловался артист.Но самое печальное в болезни то, что ему запретили контактировать с молодой женой Региной Тодоренко и маленьким сыном – им ни в коем случае сейчас нельзя болеть.Но есть надежда, что вскоре семейная жизнь вернется в прежнюю колею. Влад пишет, что у него остался только кашель, а температура спала. Несмотря на запреты, Регина контролировала лечение Топалова , отмечает он, благодаря чему певцу быстрее удалось прийти в форму.Пост он сделал уже из самолета, по пути в Южно-Сахалинск. Там, Топалов планирует выступить на закрытии спортивных игр "Дети Азии" – 2019. Правда, по словам артист, как дастся ему выступление не понятно, поскольку с голосом у певца до сих пор есть проблемы.