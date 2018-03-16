Знаменитый
голливудский сердцеед начал встречаться с коллегой по творческому цеху Деми
Мур. Пара проводит вместе много времени.
Знаменитый
голливудский сердцеед начал встречаться с коллегой по творческому цеху Деми
Мур. Пара проводит вместе много времени.
Близкое окружение актрисы говорит, что Деми всегда
испытывала чувства к Брэду Питту. Однако на пути всегда стояли Дженнифер
Энистон и Анджелина Джоли.
Инсайдеры сообщают, что
Деми Мур положительно влияет на артиста.
Они вместе занимаются йогой и ведут здоровый образ жизни, передает NewIdea. Звезды довольно долго были друзьями, а теперь у них появились
совместные интересы.
Благодаря усилиям Деми
Мур, экс-супруг Анджелины Джоли стал спокойным и сдержанным, так как в его
жизни появился человек, который его поддерживает. Актриса надеется на развитие
в их отношениях в будущем, поэтому и стала помогать другу в борьбе с депрессией
после развода.
Напомним, Джоли и Питт
заявили о разводе в сентябре 2016 года. Инициатором стала Анджелина,
указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом.
Деми Мур известна не только своими ролями, но и
бурной личной жизнью. Артистка была замужем трижды. С первым
супругом, певцом Фредди Муром она прожила пять лет – с февраля 1980 года по
август 1985 года. Актер Брюс Уиллис стал
вторым мужем Деми. Они поженились в ноябре 1987 года. После развода в 2000 году
они сумели сохранить дружеские отношения. Затем звезда завязала отношения с Эштоном Катчером, который оказался на 16 лет
младше актрисы.