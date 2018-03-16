Знаменитый голливудский сердцеед начал встречаться с коллегой по творческому цеху Деми Мур. Пара проводит вместе много времени.

Знаменитыйголливудский сердцеед начал встречаться с коллегой по творческому цеху ДемиМур. Пара проводит вместе много времени.Близкое окружение актрисы говорит, что Деми всегдаиспытывала чувства к Брэду Питту. Однако на пути всегда стояли ДженниферЭнистон и Анджелина Джоли.Инсайдеры сообщают, чтоДеми Мур положительно влияет на артиста.Они вместе занимаются йогой и ведут здоровый образ жизни, передает NewIdea. Звезды довольно долго были друзьями, а теперь у них появилисьсовместные интересы.Благодаря усилиям ДемиМур, экс-супруг Анджелины Джоли стал спокойным и сдержанным, так как в егожизни появился человек, который его поддерживает. Актриса надеется на развитиев их отношениях в будущем, поэтому и стала помогать другу в борьбе с депрессиейпосле развода.Напомним, Джоли и Питтзаявили о разводе в сентябре 2016 года. Инициатором стала Анджелина,указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом.Деми Мур известна не только своими ролями, но ибурной личной жизнью. Артистка была замужем трижды. С первымсупругом, певцом Фредди Муром она прожила пять лет – с февраля 1980 года поавгуст 1985 года. Актер Брюс Уиллис сталвторым мужем Деми. Они поженились в ноябре 1987 года. После развода в 2000 годуони сумели сохранить дружеские отношения. Затем звезда завязала отношения с Эштоном Катчером, который оказался на 16 летмладше актрисы.