Отважные исследователи белых акул опустились в клетке в воды Тихого океана у мексиканского острова Гуадалупе, чтобы сделать уникальные фото. В СМИ попали шокирующие кадры, как огромная белая акула длиной 20 футов и весом более двух тонн кружит вокруг клетки с людьми и, кажется, вот-вот ими закусит.

Отважные исследователи белых акул опустились в клетке в воды Тихого океана у мексиканского острова Гуадалупе, чтобы сделать уникальные фото. Они попали в СМИ.В частности, Mirror публикует шокирующие кадры, как огромная белая акула длиной 20 футов и весом более двух тонн кружит вокруг клетки с людьми.Кажется, что она запросто может ими "закусить". Кроме того, в один момент еще одна акула пыталась просунуть пасть в клетку, но храбрый дайвер оттолкнул ее рукой.Ранее сообщалось, что у побережья Западной Австралии китовая акула с огромным ртом едва не проглотила яхту с туристами.