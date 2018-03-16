В американском штате Масачуссетс не без скандала уволили директора начальной школы, который решил сменить гендерную принадлежность. Сотрудник объявил о своем намерении публично, разослав письма с манифестом родителям учеников.

В американском штате Масачуссетс не без скандала уволилидиректора начальной школы, который решил сменить гендерную принадлежность.Сотрудник объявил о своем намерении публично, разослав письма с манифестомродителям учеников.52-летний Том Дэниелз, занимающий должность директораобразовательного учреждения в США, осознал, что является трансгендером и решилподелиться этим знанием со всей школой. Также мужчина взял себе новое имя —Шэннон.Несмотряна смелость сотрудника руководство учреждения не оценило такую искренность иотправило директора в оплачиваемый отпуск до конца года, сообщает издание New York Post. Из него сотрудник кработе уже не вернется, так как контракт ему продлевать не намерены,рассказала завуч учебного заведения Памела Анджелакис. Сообщается, что Дэниелзработал в школе на своей должности с 2012 года.Напомним, что Соединенные Штаты славятся своми скандалами странсгендерами. Так, в декабре 2017-го в штате Аризона семья из четырех человекстала трансгендерами: родившая двух детей женщина стала мужчиной, а ее муж —женщиной. Их дочь и сын также решили, что родились в неправильном теле. Наданный момент все члены семьи находятся в так называемой стадии трансгендерногоперехода.Такжеизвестно, что с 2018 года трансгендеры в США смогутподавать документы для прохождения военной службы. Как пояснилив Пентагоне, порядок службы, который включает в себя нормы ростаи веса, медосмотры, распределение ванных комнат и требованияк нижнему белью, будет определяться в соответствиис их гендерной идентичностью. Ранее американский президент Дональд Трампзапретил трансгендерам служить в армии, однако федеральные судыСША заблокировали это решение.