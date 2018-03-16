В американском штате Масачуссетс не без скандала уволили
директора начальной школы, который решил сменить гендерную принадлежность.
Сотрудник объявил о своем намерении публично, разослав письма с манифестом
родителям учеников.
В американском штате Масачуссетс не без скандала уволили
директора начальной школы, который решил сменить гендерную принадлежность.
Сотрудник объявил о своем намерении публично, разослав письма с манифестом
родителям учеников.
52-летний Том Дэниелз, занимающий должность директора
образовательного учреждения в США, осознал, что является трансгендером и решил
поделиться этим знанием со всей школой. Также мужчина взял себе новое имя —
Шэннон.
Несмотря
на смелость сотрудника руководство учреждения не оценило такую искренность и
отправило директора в оплачиваемый отпуск до конца года, сообщает издание New York Post. Из него сотрудник к
работе уже не вернется, так как контракт ему продлевать не намерены,
рассказала завуч учебного заведения Памела Анджелакис. Сообщается, что Дэниелз
работал в школе на своей должности с 2012 года.
Напомним, что Соединенные Штаты славятся своми скандалами с
трансгендерами. Так, в декабре 2017-го в штате Аризона семья из четырех человек
стала трансгендерами: родившая двух детей женщина стала мужчиной, а ее муж —
женщиной. Их дочь и сын также решили, что родились в неправильном теле. На
данный момент все члены семьи находятся в так называемой стадии трансгендерного
перехода.
Также
известно, что с 2018 года трансгендеры в США смогут
подавать документы для прохождения военной службы. Как пояснили
в Пентагоне, порядок службы, который включает в себя нормы роста
и веса, медосмотры, распределение ванных комнат и требования
к нижнему белью, будет определяться в соответствии
с их гендерной идентичностью. Ранее американский президент Дональд Трамп
запретил трансгендерам служить в армии, однако федеральные суды
США заблокировали это решение.