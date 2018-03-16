Знаменитая фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала о серьезной критике, с которой столкнулась после своего переезда в Соединенные Штаты. Спортсменка заявила, что не сделала ничего такого, за что ее можно было считать предательницей.

Знаменитая фигуристка,трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала о серьезной критике,с которой столкнулась после своего переезда в Соединенные Штаты. Спортсменка заявила,что не сделала ничего такого, за что ее можно было считать предательницей.По словам Ирины Константиновны, на постоянное место жительства в СШАона уехала из-за безработицы в России конца 80-х – начала 90-х. В Штатах же Роднинойпредложили работу тренера в Международном центре фигурного катания вЛейк-Эрроухед, недалеко от Лос-Анджелеса. Спортсменка приняла выгодноепредложение.Из-за переезда прославленная фигуристка столкнулась с настоящейтравлей. Ирину Роднину называли "предательницейродины", хотя сама она считает это полной нелепостью. По словам спортсменки,она ничего ни у кого не украла, не была мошенницей и никого не предавала, апросто выбрала путь, который считала правильным. К тому же знаменитостьрегулярно прилетала в Москву, и никогда не сказала ничего плохого о своейродине."Получить там опыт иприехать сюда – больший кайф. У нас стоит задача, чтобы страна не была закрытойи проходила интеграция в мировое пространство. А мне в спину кричат: "Ты тотам, то тут!" Слушайте, мои дети учились и жили в Америке не на государственныеденьги", – цитирует Роднину StarHit.ru.Фигуристка напомнила, что нашисоотечественники склонны критиковать всех, кто выбирает похожий путь, хоть дляэтого и нет серьезных поводов. Она привела пример с Олимпиадой-2018. "Вот нашиспортсмены решили ехать на Олимпийские игры, так у нас часть людей кричала, чтоони предатели, не патриоты. А что теперь? Все в восторге! Хвалим победителей дарассказываем: "Как здорово, что они поехали!", – поделилась мнением Ирина Константиновна.Несмотря на шквал негативных отзывов, фигуристка не держит обидына критиков. "Мы должны многому учиться. Надо признать, что где-то мы еще вначале, где-то – уже обогнали (другие страны – прим. ред.), а где-то – всередине пути. Поэтому так нельзя четко говорить: "Закрыть, никого не пускать иосуждать!" Я бы этого не делала. Таким поступком можно надломить. Например,если молодой человек не видит здесь, в России, своего пути – это плохо. Значит,мы должны что-то менять в стране, чтобы у подрастающего поколения такие мыслине возникали", – подчеркнула Роднина.Ранее фигуристкарассказывала, что самым тяжелым периодом в жизни за границей стала личнаятрагедия: развод с продюсером Леонидом Миньковским, споры из-за того, с кемостанется дочка Алена. "Была договоренность о раздельномпроживании, и все вопросы касались в основном ребенка. Общение с дочерью былорасписано по суду на десять лет вперед: четные года, нечетные года, его днирождения, мои, где встречаемся, что каждый проделывает середину дороги, чтокакую-то часть пути я могу пройти с ребенком без его согласия, а на какие-тотерритории входить не могу…" – вспоминала спортсменка.Отметим, с 2007 годаРоднина является депутатом Госдумы. Дважды награждалась орденом "Зазаслуги перед Отечеством" III и IV степени в дополнение к спортивныммедалям.