Знаменитая фигуристка,
трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала о серьезной критике,
с которой столкнулась после своего переезда в Соединенные Штаты. Спортсменка заявила,
что не сделала ничего такого, за что ее можно было считать предательницей.
Знаменитая фигуристка,
трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала о серьезной критике,
с которой столкнулась после своего переезда в Соединенные Штаты. Спортсменка заявила,
что не сделала ничего такого, за что ее можно было считать предательницей.
По словам Ирины Константиновны, на постоянное место жительства в США
она уехала из-за безработицы в России конца 80-х – начала 90-х. В Штатах же Родниной
предложили работу тренера в Международном центре фигурного катания в
Лейк-Эрроухед, недалеко от Лос-Анджелеса. Спортсменка приняла выгодное
предложение.
Из-за переезда прославленная фигуристка столкнулась с настоящей
травлей. Ирину Роднину называли "предательницей
родины", хотя сама она считает это полной нелепостью. По словам спортсменки,
она ничего ни у кого не украла, не была мошенницей и никого не предавала, а
просто выбрала путь, который считала правильным. К тому же знаменитость
регулярно прилетала в Москву, и никогда не сказала ничего плохого о своей
родине.
"Получить там опыт и
приехать сюда – больший кайф. У нас стоит задача, чтобы страна не была закрытой
и проходила интеграция в мировое пространство. А мне в спину кричат: "Ты то
там, то тут!" Слушайте, мои дети учились и жили в Америке не на государственные
деньги", – цитирует Роднину StarHit.ru.
Фигуристка напомнила, что наши
соотечественники склонны критиковать всех, кто выбирает похожий путь, хоть для
этого и нет серьезных поводов. Она привела пример с Олимпиадой-2018. "Вот наши
спортсмены решили ехать на Олимпийские игры, так у нас часть людей кричала, что
они предатели, не патриоты. А что теперь? Все в восторге! Хвалим победителей да
рассказываем: "Как здорово, что они поехали!", – поделилась мнением Ирина Константиновна.
Несмотря на шквал негативных отзывов, фигуристка не держит обиды
на критиков. "Мы должны многому учиться. Надо признать, что где-то мы еще в
начале, где-то – уже обогнали (другие страны – прим. ред.), а где-то – в
середине пути. Поэтому так нельзя четко говорить: "Закрыть, никого не пускать и
осуждать!" Я бы этого не делала. Таким поступком можно надломить. Например,
если молодой человек не видит здесь, в России, своего пути – это плохо. Значит,
мы должны что-то менять в стране, чтобы у подрастающего поколения такие мысли
не возникали", – подчеркнула Роднина.
Ранее фигуристка
рассказывала, что самым тяжелым периодом в жизни за границей стала личная
трагедия: развод с продюсером Леонидом Миньковским, споры из-за того, с кем
останется дочка Алена. "Была договоренность о раздельном
проживании, и все вопросы касались в основном ребенка. Общение с дочерью было
расписано по суду на десять лет вперед: четные года, нечетные года, его дни
рождения, мои, где встречаемся, что каждый проделывает середину дороги, что
какую-то часть пути я могу пройти с ребенком без его согласия, а на какие-то
территории входить не могу…" – вспоминала спортсменка.
Отметим, с 2007 года
Роднина является депутатом Госдумы. Дважды награждалась орденом "За
заслуги перед Отечеством" III и IV степени в дополнение к спортивным
медалям.