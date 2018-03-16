В день голосования, 18 марта, избирательные участки откроются не только на территории России, но и за пределами нашей страны. Речь идет примерно от полутора сотнях стран, где проживают и работают наши соотечественники. В Израиле, куда переехали или временно находятся многие россияне, откроется 14 участков.

В день голосования, 18 марта, избирательные участки откроются не только на территории России, но и за пределами нашей страны. Речь идет примерно от полутора сотнях стран, где проживают и работают наши соотечественники. В Израиле, куда переехали или временно находятся многие россияне, откроется 14 участков.Одно из мест, где можно будет отдать свой голос закандидата на пост российского президента, станет Иерусалим. Избирательныйучасток расположится в , которое принадлежит Императорскомуправославному палестинскому обществу (ИППО). Любопытно, что какое-то времяназад подобное невозможно было и представить.Двухэтажное здание с башней на улице Heleni ha-Malka лишькажется большим. На самом деле оно занимает отнюдь не целый квартал, так как внутри расположился большой двор. Подворье появилось в 1889 году, и большечетверти века, пока оно принадлежало Российской империи (а именно дореволюционномуИППО), его статус не вызывал вопросов. Потом все изменилось.В течение долгих лет велись переговоры о статусеобъекта. И лишь личное вмешательство президента Владимира Путина подвигловласти Израиля на то, чтобы вернуть его России. Годы ушли на реставрацию, которойруководил заместитель председателя Императорского православного палестинского обществаИгорь Ашурбейли. В 2017-м подворье вновь открыло свои двери.Когда встал вопрос о размещении в Иерусалиме избирательногоучастка, ИППО предложило использовать помещение подворья. Первый с 1917 годадиректор Общества в Израиле Игорь Ашурбейли согласовал соответствующее решение спредседателем ИППО Сергеем Степашиным, и территория подворья была безвозмезднопредоставлена для проведения голосования.Как и в нашей стране, отдать свой голос живущие вИзраиле россияне смогут с 08:00 до 20:00. Каждый пришедший получит точно такиеже бюллетени, где будут указаны восемь фамилий кандидатов в президенты России. Соотечественникив Израиле отмечают особую важность нашей страны в историичеловечества и, в частности, на Святой земле.Напомним, современное Сергиевское подворье – центррусской жизни в Иерусалиме, который повторно открылся восемь месяцевназад. Местные жители признаются: без него уже сложно представить культурную жизнь Израиля.Кстати, именно здесь проходило празднование 170-летияРусской духовной миссии в Иерусалиме, здесь же возрождались знаменитые Антониновскиечтения. В подворье создан клуб гидов по городам Израиля, открыты музей и православнаявоскресная школа. В ИППО отмечают, что это только начало длинного пути.Тем временем, Россия и Императорское православное палестинскоеобщество пытаются вернуть другое имущество, принадлежавшее раньше Российскойимперии. И получается, что Сергиевское подворье пока одно за всех представляет нашустрану в Иерусалиме. На его территории регулярно проходят выставки и концерты, верующиевстречаются со священнослужителями и общественными деятелями.Возможность разместить на территории подворьяизбирательный участок в ИППО называют маленькой, символической, но очень почетнойобязанностью. Ведь это делается для нескольких сотен или даже тысяч гражданРоссии, которые получат возможность выразить свое мнение. Эти выборы обещают стать самыми мирными с конца 1980-х годов. В Обществе рассчитывают, что такимже мирным будет небо над великой Россией и многострадальным Иерусалимом.