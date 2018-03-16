Роскошный лимузин Mercedes-Maybach Pullman обновился: появились новые варианты отделки салона, новые элементы стайлинга, а еще - слегка обновилась внешность: лимузин пошел по следам младшей модели S-класса и футуристичного прототипа.
<a href="http://33live.ru/novosti/16-03-2018-mercedes-benz-obnovil-svoyu-samuyu-bolshuyu-i-roskoshnuyu-model.html" target="_blank">Mercedes-Benz обновил свою самую большую и роскошную модель</a> - Роскошный лимузин Mercedes-Maybach Pullman обновился: появились новые варианты отделки салона, новые элементы стайлинга, а еще - слегка обновилась внешность: лимузин пошел по следам младшей модели S-класса и футуристичного прототипа.
[url=http://33live.ru/novosti/16-03-2018-mercedes-benz-obnovil-svoyu-samuyu-bolshuyu-i-roskoshnuyu-model.html]Mercedes-Benz обновил свою самую большую и роскошную модель[/url] - Роскошный лимузин Mercedes-Maybach Pullman обновился: появились новые варианты отделки салона, новые элементы стайлинга, а еще - слегка обновилась внешность: лимузин пошел по следам младшей модели S-класса и футуристичного прототипа.