По меньшей мере четыре человека погибли в результате обрушения недостроенного пешеходного моста в Майами, спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут оставаться люди.

По меньшей мере четыре человека погибли в результате обрушения недостроенного пешеходного моста в Майами, спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут оставаться люди, сообщает Fox News. Сам момент обрушения 950-тонной конструкции сняла камера наблюдения."Восемь раздавленных автомобилей напоминали смятые банки с сардинами", — описала свои впечатления Лианет Садо, владеющая расположенным неподалеку рестораном.В настоящее время спасатели подтвердили гибель четырех человек, еще 10 были доставлены в больницы, двое из них находятся в критическом состоянии.На момент обрушения мост находился в стадии строительства, его открытие было запланировано на начало 2019 года. В минувшие выходные рабочие установили основную секцию массой около 950 тонн, но, судя по всему, не успели ее закрепить должным образом — она рухнула на оживленную семиполосную автостраду.Ранее в этом месяце против занимающейся возведением моста компании Munilla Construction Management было выдвинуто обвинение в найме "некомпетентных, неопытных, неквалифицированных или неосторожных сотрудников".