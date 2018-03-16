Злоумышленники стали душить женщину и требовать денежные средства. Пенсионерка отдала им 3,5 тысячи рублей, после чего нападавшие скрылись...

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Бутырский задержали двоих мужчин по подозрению в разбойном нападении на пенсионерку.В ОМВД России по району Бутырский обратилась 83-летняя москвичка и сообщила, что в ее квартиру, расположенную в одном из домов на улице Фонвизина, пришли двое молодых людей. Она открыла дверь, так как один из гостей был ей немного знаком. Через некоторое время злоумышленники напали на женщину, стали душить и требовать денежные средства. Пенсионерка отдала им 3,5 тысячи рублей, после чего нападавшие скрылись.Медицинским освидетельствованием установлено, что женщина получила ушибы мягких тканей шеи.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Московской области задержали подозреваемых - 31-летнего и 22-летнего неработающих жителей Подмосковья.Следствием ОМВД России по району Бутырский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по СВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, с просьбой звонить по телефону: (495) 616-06-01 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29