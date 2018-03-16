На фоне обвинений России в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Британии не утихают предложения ввести санкции против россиян. На этот раз английские власти хотят отыграться на русских детях, которые обучаются в местных школах и пансионатах.

На фоне обвиненийРоссии в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Британии неутихают предложения ввести санкции против россиян. На этот раз английские властихотят отыграться на русских детях, которые обучаются в местных школах ипансионатах.Автор статьи подназванием "Держите грязные деньгииз России подальше от наших школ", которую публикует издание The Times, предложила повысить градус противостояния с Россией на совершенно иной уровень. Поощряя грядущиесанкционные меры разгневанного премьер-министра Британии Терезы Мэй против активов высокопоставленных лиц, которых Лондон заподозрит в связях с Кремлем,журналистка Дженни Расселл призывает не останавливаться на достигнутом и запретитьдетям из России учиться в престижных британских учебных заведениях.В статье приводитсястатистика, которая иллюстрирует, что за последние десять лет количествороссийских учеников в британских школах увеличилось троекратно и достигло почтидве с половиной тысячи человек.В статье также говорится,что в России действует целая сеть организаций, которые устраивают детей в престижные британские учебные заведения, и берут эти компании за своиуслуги до 800 тысяч рублей. По мнению журналистки, отпрыски российских олигархов подрываютзападные ценности, открыто демонстрируя богатство и власть своим британскимсокурсникам.Резюмируя свои аргументы,автор предлагает не выдавать образовательные визы детям лиц, которыезаподозрены британским правительством в наличии связей с окружением Владимира Путина, а такжеимеющим капиталы сомнительного происхождения. Также, по мнению Расселл, практикаполучения вида на жительство через программы инвестирования в британскиеоблигации должна быть прекращена.Напомним, что серьезные трудности для россиян, находящихся в Великобритании, могут наступить из-за инцидента с отравлением бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля. До этого сообщалось, что экс-полковник ГРУ, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 4 марта в городе Солсбери подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Сейчас они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй резко отреагировала на резонансное дело, заявив, что британское правительство и королевская семья откажутся от поездки на чемпионат мира по футболу в Россию. Также предполагается, что британские власти готовят ввести ряд новых санкций против российских граждан.