Министр молодежи и спорта Игорь Жданов рассказал, почему лишил субсидий украинских спортсменов. Сборная Украины хотела принять участие в соревнованиях на территории России.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов рассказал, почемулишил субсидий украинских спортсменов. Сборная Украины хотела принять участие всоревнованиях на территории России."Мы не будем финансировать членов национальной сборной,которые хотят выступать в России. Я не буду подписывать приказы про их участие.Это соревнования в России не будут включены в единый соревновательный план. Онине будут приносить звания и не будут официальными", – цитирует Ждановаxsport.ua.В свою очередь, он отметил, что федерации – это автономныеобщественные организации, которые, согласно декларации, могут принимать решениясамостоятельно, но все же, с теми, кто решит поехать на соревнования, будутпроводиться беседы, в ходе которых спортсменов будут отговаривать от участия вмероприятиях.Ранее ведомство издало приказ о запрете участия сборных команд незалежной в спортивных мероприятиях на территории нашей страны. В нем чиновники ссылаются на Закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россию официально признали страной-агрессором."Мы не можем выделять деньги налогоплательщиков из бюджетана то, чтобы спортсмены ехали, а там это тратилось и попадало в бюджет тогогосударства, которое воюет против моей страны, которое убивает наших граждан",– добавил министр.В 2019 году в России должны пройти зимняя Универсиада,которую примет Красноярск, и чемпионат мира по боксу в Сочи. На последнем будутразыграны лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио. Жданов заявил, что на Универсиадуот Украины точно никто не поедет.