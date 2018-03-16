Министр молодежи и спорта Игорь Жданов рассказал, почему
лишил субсидий украинских спортсменов. Сборная Украины хотела принять участие в
соревнованиях на территории России.
Министр молодежи и спорта Игорь Жданов рассказал, почему
лишил субсидий украинских спортсменов. Сборная Украины хотела принять участие в
соревнованиях на территории России.
"Мы не будем финансировать членов национальной сборной,
которые хотят выступать в России. Я не буду подписывать приказы про их участие.
Это соревнования в России не будут включены в единый соревновательный план. Они
не будут приносить звания и не будут официальными", – цитирует Жданова
xsport.ua.
В свою очередь, он отметил, что федерации – это автономные
общественные организации, которые, согласно декларации, могут принимать решения
самостоятельно, но все же, с теми, кто решит поехать на соревнования, будут
проводиться беседы, в ходе которых спортсменов будут отговаривать от участия в
мероприятиях.
Ранее ведомство издало приказ о запрете участия сборных команд незалежной в спортивных мероприятиях на территории нашей страны. В нем чиновники ссылаются на Закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россию официально признали страной-агрессором.
"Мы не можем выделять деньги налогоплательщиков из бюджета
на то, чтобы спортсмены ехали, а там это тратилось и попадало в бюджет того
государства, которое воюет против моей страны, которое убивает наших граждан",
– добавил министр.
В 2019 году в России должны пройти зимняя Универсиада,
которую примет Красноярск, и чемпионат мира по боксу в Сочи. На последнем будут
разыграны лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио. Жданов заявил, что на Универсиаду
от Украины точно никто не поедет.