В американском курортном городе Майами обрушился пешеходный мост. По данным CNN, ЧП привело к многочисленным жертвам. Ведутся спасательные работы.

В американском курортном городе Майами обрушился пешеходный мост, сообщает CNN. В результате ЧП есть пострадавшие.Как уточняет РИА Новости, трагедия случилась на строившемся мосту рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами. По предварительным данным, под рухнувшей конструкцией много автомобилей.THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN— Gabriela Collazo (@GabrielaRose12) 15 марта 2018 г."Интерфакс" со ссылкой на NBC информирует о нескольких погибших. По данным этого телеканала, речь идет о недавно построенной конструкции. Сейчас на месте обрушения идет разбор завалов.