В первенстве и чемпионате участвовало более 350 спортсменов из 40 регионов страны, в том числе 6 атлетов из нашей области.
Представители Владимирской области успешно выступили на первенстве и чемпионате России по пауэрлифтингу, которые проходили в Перми. В этих соревнованиях участвовало более 350 спортсменов из 40 регионов страны, в том числе 6 атлетов из нашей области.
На чемпионате России ковровчанка Инна Филимонова стала лучшей в весовой категории 57 кг. Общий результат спортсменки по итогам всех выступлений - 435 кг. С победой её поздравила Губернатор Светлана Орлова
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Андрей Костенко из села Новое Суздальского района завоевал «серебро» в весовой категории 74 кг. Сумма набранных им очков - 682,5 кг.
Среди юниоров (до 23 лет) отличилась Мария Забелина из Вязников. В категории до 47 кг девушка заняла второе место и выполнила норматив Мастера спорта. Сумма очков, набранная Забелиной, - 272,5 кг.
Екатерина Назарова из Коврова, выступавшая на первенстве России среди юношей и девушек до 18 лет в весовой категории 57 кг, заняла третье место и выполнила норматив Мастера спорта. Она в сумме набрала 312,5 кг.
Егор Хлебущев из Владимира в весовой категории 83 кг среди юниоров занял четвертое место и выполнил норматив Мастера спорта.
Соревнования являлись отборочными для участия в международных стартах. По итогам состязаний в Перми Инна Филимонова и Екатерина Назарова отправятся на чемпионат и первенство мира, которые пройдут в канадском Торонто в середине июня 2018 года. А Андрей Костенко и Мария Забелина примут участие в чемпионате и первенстве Европы в литовском городе Каунас – старты там намечены на конец ноября 2018 года.