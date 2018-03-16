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<a href="http://33live.ru/novosti/16-03-2018-vladimircy-uspeshno-vystupili-na-sorevnovaniyax-po-pauerliftingu.html" target="_blank">Владимирцы успешно выступили на соревнованиях по пауэрлифтингу</a> - В первенстве и чемпионате участвовало более 350 спортсменов из 40 регионов страны, в том числе 6 атлетов из нашей области.