После того, как Ксения Собчак беспричинно рыдала и истерила на предвыборных дебатах, многие решили, что светская львица снова беременна. Мол, сказывается эмоциональной фон. Но насколько опасна тяжелая общественная работа, когда ты ждешь ребенка?

После того, как Ксения Собчак беспричинно рыдала и истерила на предвыборных дебатах, многие решили, что светская львица снова беременна. Мол, сказывается эмоциональной фон. Но насколько опасна тяжелая общественная работа, когда ты ждешь ребенка?По словам специалиста, от излишнего волнения выкидыша быть не может. "Нет, для ребенка это не опасно. Он получает питание через мать. Для него опасно: кровотечение, нарушение плацентарной оболочки, кислородное голодание. Эмоции он не испытывает. А волнение матери не причина для выкидыша", – считает клинический психолог Лидия Михайлова.По ее словам, вероятная беременность не мешает Собчак вести полноценный образ жизни. В том числе и занимать важные государственные посты. "Другой вопрос, нужен ли нации лидер, рыдающий на публике? Хотя... В случае с Собчак, даже если она и ждет ребенка, не думаю, что это настоящая истерика. Не похоже. Слезы и капелька актерского мастерства обеспечивают прекрасный выход из сложной ситуации. Все знают, что дебаты – это спланированный спектакль", – уверяет Михайлова.Вполне может быть, что это утку о беременности Собчак в прессу запустили для того, чтобы оправдать возможный проигрыш на скорых выборах. "Но если она действительно беременна, у нее есть законное право сняться с предвыборной гонки", – цитирует психологаНапомним, что слухи об интересном положении телеведущей появляются с завидной регулярностью. То снимут Ксюшу в странном ракурсе, то наряд она наденет чересчур свободный, вот и мерещится всякий вздор людям. Сама Собчак никогда ничего о личной жизни не говорит и домыслы не комментирует.