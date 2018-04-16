Стресс, который испытывают владельцы смартфонов от постоянных отвлекающих уведомлений, можно свести к минимуму. Психологи выяснили, какая частота оповещений не портит настроения пользователям.

Стресс, который испытывают владельцы смартфонов отпостоянных отвлекающих уведомлений, можно свести к минимуму. Психологивыяснили, какая частота оповещений не портит настроения пользователям.Злоупотребление общением с помощью электронных устройствприводит к депрессии и одиночеству, установили специалисты. Исследованияпоказали, что каждое новое оповещение на смартфоне отвлекает пользователя,ставя его перед выбором – прервать текущее занятие и проверить, не пропустил лион важный звонок или сообщение, или же попытаться сфокусироваться на делах. Каквыяснилось, на такие душевные терзания всреднем уходит 25 минут.Из-за обилия оповещений люди испытывают стресс и чувствуютсебя несчастными. Постоянные сигналы отрывают их от дел и снижаютпроизводительность. Американские психологи установили, что отключениеуведомлений в этой ситуации не помогает.Чтобы найти способснижения стресса, они провели исследования с участием группы добровольцев, каждый из которых получалежедневно в среднем 65-80 уведомлений от разных приложений. На протяжении двухнедель контрольная группа проверяла уведомления как обычно. Часть участниковоткрывала списки оповещений трижды в день, а остальные вообще отключили этуопцию.По итогам опытов ученые установили: пользователи, которымуведомления приходят трижды в день, чувствуют себя счастливее, продуктивнее,менее подвержены стрессу и лучше фокусируются на своих делах. Такой форматдоставки уведомлений оказался более удачным, чем оповещения раз в час иливообще полная их блокировка, пишет "Business Insider".Эксперты намерены выложить в свободный доступ приложение,которое использовалось во время их опытов. Как сообщается, система можетопределять местоположение пользователя и в зависимости от этого выводитьуведомления. Первая порция может поступить, к примеру, по дороге на работу,вторая – во время обеденного перерыва, третья – по дороге домой. Наименееважные уведомления – например, о сообщениях в соцсетях – могут приходить раз вдень, вечером.