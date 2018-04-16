Стресс, который испытывают владельцы смартфонов от
постоянных отвлекающих уведомлений, можно свести к минимуму. Психологи
выяснили, какая частота оповещений не портит настроения пользователям.
Стресс, который испытывают владельцы смартфонов от
постоянных отвлекающих уведомлений, можно свести к минимуму. Психологи
выяснили, какая частота оповещений не портит настроения пользователям.
Злоупотребление общением с помощью электронных устройств
приводит к депрессии и одиночеству, установили специалисты. Исследования
показали, что каждое новое оповещение на смартфоне отвлекает пользователя,
ставя его перед выбором – прервать текущее занятие и проверить, не пропустил ли
он важный звонок или сообщение, или же попытаться сфокусироваться на делах. Как
выяснилось, на такие душевные терзания в
среднем уходит 25 минут.
Из-за обилия оповещений люди испытывают стресс и чувствуют
себя несчастными. Постоянные сигналы отрывают их от дел и снижают
производительность. Американские психологи установили, что отключение
уведомлений в этой ситуации не помогает.
Чтобы найти способ
снижения стресса, они провели исследования с участием группы добровольцев, каждый из которых получал
ежедневно в среднем 65-80 уведомлений от разных приложений. На протяжении двух
недель контрольная группа проверяла уведомления как обычно. Часть участников
открывала списки оповещений трижды в день, а остальные вообще отключили эту
опцию.
По итогам опытов ученые установили: пользователи, которым
уведомления приходят трижды в день, чувствуют себя счастливее, продуктивнее,
менее подвержены стрессу и лучше фокусируются на своих делах. Такой формат
доставки уведомлений оказался более удачным, чем оповещения раз в час или
вообще полная их блокировка, пишет "Business Insider".
Эксперты намерены выложить в свободный доступ приложение,
которое использовалось во время их опытов. Как сообщается, система может
определять местоположение пользователя и в зависимости от этого выводить
уведомления. Первая порция может поступить, к примеру, по дороге на работу,
вторая – во время обеденного перерыва, третья – по дороге домой. Наименее
важные уведомления – например, о сообщениях в соцсетях – могут приходить раз в
день, вечером.