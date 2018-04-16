Как правильно выбрать двускатную теплицу в Украине можно по доступной цене. Однако прежде чем сделать это, необходимо разобраться в нюансах каждого типа сооружения. Изучите особенности и выберите наиболее подходящий вариант.

КУПИТЬ ДВУХСКАТНЫЕ ТЕПЛИЦЫ В УКРАИНЕ ШИРИНОЙ 5 МЕТРОВ

Двухскатные теплицы с каждым годом пользуются всё большей популярностью среди садоводов и огородников. Наряду с другими разновидностями теплиц, о которых вы найдете больше информации здесь, двухскатное сооружение позволяет выращивать все виды культур. Пространство внутри такой конструкции позволяет посадить растения почти в любом доступном месте.

Сооружение имеет четыре стенки и крышу, у которой два ската. Поэтому и называется такая теплица двухскатной. Конструкция, где крыша имеет форму треугольника, позволяет обеспечить все ваши культуры по максимуму солнечным светом. Помимо этого, в ней можно без особых проблем ухаживать за культурами. Двухскатная конструкция на сегодняшний день пользуется очень большим спросом среди профессионалов и любителей этого дела. Узнать причины высокой популярности можно, пройдя далее.

Двухскатные конструкции имеют ширину в 5 метров. Это позволяет сажать разнообразные культуры в помещении. При этом высота изделия позволяет высаживать высокорослые культуры, которые будут расти без особых проблем.

С каким каркасом купить теплицу в Украине?

Каркас конструкций сделан из оцинкованного профиля 30х30. Хотя это и дешевый металл, но при этом он обладает отличными качествами и идеально подходит для такого сооружения. Цинковое покрытие позволяет избежать коррозии, при этом они очень надежные и прочные. Могут прослужить много лет. Оцинкованная сталь является одним и самых лучших вариантов для теплицы.

Вы наверняка уже задумывались о том, для чего вам нужно подобное помещение? Теплицы можно разделить на два типа. Летний вариант – это когда сооружение используется только в период дачного сезона, когда на улице тепло. Зимний вариант – это когда вам требуется выращивать культуры круглый год, без перерыва.

Для летнего варианта важно, чтобы торцы были расположены на север-юг. Теплица зимнего типа должна иметь торцы на запад-восток. Тогда внутри помещения будет очень комфортно и уютно всем культурам, которые там растут. От периода, когда вы собираетесь использовать конструкцию, зависит и толщина поликарбоната для ее покрытия. Если вы будете накрывать зимний вариант, тогда берите толщину листов в 8-16 мм, в ином случае, можно использовать 4-8 мм. Решать всё равно вам, выбирайте такой тип теплицы, который вам больше подойдет.

Урожайность культур в двухскатной теплице в летний период

Если вы правильно установите конструкцию и будете ухаживать за культурами, тогда вы в сооружении средних размеров сможете собрать довольно богатый урожай. У вас должно выйти приблизительно 100 кг огурцов и 60 кг помидоров. Причем урожай должен созреть уже на 40 дней раньше, чем, если бы это было под открытым небом. Правда, эти культуры нежелательно выращивать вместе. Создайте для каждой культуры свои индивидуальные условия, чтобы они росли и радовали вас.

Помимо овощей в теплице летом можно вырастить и другие культуры, которые растут довольно высоко. Воздух в ней поднимается, а это значит, что высокорослым культурам будет очень комфортно в подобном помещении.

Вот, собственно, и всё! Вы знаете, как правильно соорудить теплицу, которая сможет прослужить вам долгие годы. Такой конструкции не потребуется отопление, ведь вы её будете использовать в дачный сезон. Потребуется только система капельной поливки, но её можно сделать самостоятельно, используя для этой цели капельные ленты. Если вы сделаете такую систему, то культуры будут получать все нужные питательные элементы.

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