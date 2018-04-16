Ученые Эдинбургского университета в
Великобритании нашли новую опасность обезболивающих. В частности, речь идет о парацетамоле
и ибупрофене.
Ученые Эдинбургского университета в
Великобритании нашли новую опасность обезболивающих. В частности, речь идет о парацетамоле
и ибупрофене.
Выяснилось,
что прием этих лекарств во время беременности наносит вред репродуктивной
системе плода. В образцах, которые подвергались воздействию одного из двух
препаратов в течение недели, уменьшилось количество клеток зародышевой линии,
которые являются предшественниками сперматозоидов и яйцеклеток.
По словам
ученых, в результате у девочек может сократиться количество яйцеклеток, что
приведет к преждевременному наступлению менопаузы. У мальчиков изменения способствуют
недостаточному производству сперматозоидов, передает MedicalXpress.
Ранее специалисты выяснили, что прием больших доз парацетамола во время
самолечения может вызвать серьезные проблемы в работе печени и даже привести к
смерти больного. При этом постоянное увеличение потребления опасного лекарства
несет гораздо большую угрозу для здоровья, чем простая передозировка.
Как писали Dni.Ru, ученые
из НИИ экспериментальной и клинической медицины установили связь ожирения и
мужского бесплодия. На протяжении нескольких лет они совместно с Новосибирским
центром репродуктивной медицины наблюдали за группой пациентов из 570
мужчин 34-40 лет с нарушениями параметров семенной жидкости. Почти 70% из них
страдали от избыточного веса.