Ученые Эдинбургского университета в Великобритании нашли новую опасность обезболивающих. В частности, речь идет о парацетамоле и ибупрофене.

Ученые Эдинбургского университета вВеликобритании нашли новую опасность обезболивающих. В частности, речь идет о парацетамолеи ибупрофене.Выяснилось,что прием этих лекарств во время беременности наносит вред репродуктивнойсистеме плода. В образцах, которые подвергались воздействию одного из двухпрепаратов в течение недели, уменьшилось количество клеток зародышевой линии,которые являются предшественниками сперматозоидов и яйцеклеток.По словамученых, в результате у девочек может сократиться количество яйцеклеток, чтоприведет к преждевременному наступлению менопаузы. У мальчиков изменения способствуютнедостаточному производству сперматозоидов, передает MedicalXpress.Ранее специалисты выяснили, что прием больших доз парацетамола во времясамолечения может вызвать серьезные проблемы в работе печени и даже привести ксмерти больного. При этом постоянное увеличение потребления опасного лекарстванесет гораздо большую угрозу для здоровья, чем простая передозировка.Как писали Dni.Ru, ученыеиз НИИ экспериментальной и клинической медицины установили связь ожирения имужского бесплодия. На протяжении нескольких лет они совместно с Новосибирскимцентром репродуктивной медицины наблюдали за группой пациентов из 570мужчин 34-40 лет с нарушениями параметров семенной жидкости. Почти 70% из нихстрадали от избыточного веса.