ОМВД России по району Восточное Дегунино разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю Коноваленко Ксению Витальевну, 22.12.2001 года рождения...

ОМВД России по району Восточное Дегунино разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю Коноваленко Ксению Витальевну, 22.12.2001 года рождения, жительницу г. Москвы, которая 14 апреля 2018 года ушла из дома на Дубнинской улице и до настоящего времени не вернулась.Приметы: на вид 17-18 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы русые прямые до плеч, глаза голубые.Была одета: драповое пальто черного цвета, джинсы темно-синего цвета, кроссовки белого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29