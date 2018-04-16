На территории области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 3 человека травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 3 человека травмированы. Выявлено 9 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Октябрьский районПо предварительной информации, 13.04.2018 г. в 10:07 в г. Владимир на улице Горького напротив дома 65 водитель автобуса Ман, 1959 г.р., совершил наезд на пешехода, 1966 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ - госпитализирован.2. Петушинский районПо предварительной информации, 13.04.2018 г. в 15:00 в г. Петушки на улице Трудовая у дома 1 водитель автомобиля Рено-Дастер, 1956 г.р не справился с управлением, допустил съезд на обочину, где совершил наезд на пешехода, 1936 г.р., который шел по обочине во встречном направлении. В результате ДТП пешеход с диагнозом: закрытый перелом левого голеностопного сустава – амбулаторно.3. Муромский районПо предварительной информации, 13.04.2018 г. в 18:45 в г. Муром на улице Пролетарская у дома 59 водитель автомобиля Форд-Фокус, 1986 г.р., при выезде на дорогу с прилегающей территории совершил столкновение с мотоциклом АВМ-Триди под управлением водителя, 1951 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла АВМ-Триди с диагнозом: перелом четырех ребер слева - госпитализирован.