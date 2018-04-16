Президент США Дональд Трамп в понедельник, 16 апреля, в очередной раз объявил о скором выводе американских войск с территории Сирии. Но верить главе Белого дома вряд ли приходится. По мнению президента Академии реальной политики, эксперта Академии военных наук России Владимира Прохватилова, подобные заявления нужны для прикрытия действий Вашингтона в арабской республике.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 16 апреля, вочередной раз объявил о скором выводе американских войск с территории Сирии. Новерить главе Белого дома вряд ли приходится. По мнению президента Академииреальной политики, эксперта Академии военных наук России ВладимираПрохватилова, подобные заявления нужны для прикрытия действий Вашингтона варабской республике."Это не соответствует действительности, это ложь", -заявил аналитик в эфире . Он напомнил, что американцы по-прежнему используютбазу "Ат-Танф" на юге Сирии, оснащается еще один пункт. По словамПрохватилова, в арабской республике будет создано еще около 10 баз для вооруженныхсил США.Президент Академии реальной политики подчеркнул, что в Сириитакже присутствуют французы и англичане. Комментируя заявление представителяБелого дома Сары Сандерс, которая на брифинге подтвердила намерение Трампавывести войска из Сирии в скором времени, Прохватилов отметил, что все этислова служат лишь прикрытием для действий американцев в арабской республике.О намерении вывести войска из Сирии в Вашингтоне сообщалиеще в марте. Дональд Трамп тогда подчеркивал, что Соединенные Штаты решилимножество задач в регионе, кроме того, им приходилось разбираться в отношенияхмежду воюющими на территории арабской республике вооруженными формированиями.Спустя месяц Трамп объявил об скором завершении кампаниипротив "Исламского государства" (запрещенная в Россиитеррористическая организация. – Прим.Ред.). По словам главы Белого дома, еслистраны Ближнего Востока хотят, чтобы присутствие вооруженных сил США в регионесохранилось, им необходимо взять на себя расходы по их содержанию.Тем не менее, подразделения армии США до сих пор находятся вСирии, и, судя по активности в курдских районах, а также на базе"Ат-Танф", никуда уходить в ближайшее время не собираются. Вашингтонна дипломатическом уровне оказывает поддержку сражающимся с правительственнымисилами группировкам "умеренных повстанцев", а также обеспечиваетприкрытие Сирийского Курдистана от вероятного турецкого вторжения.Напомним, 14 апреля США, Франция и Великобритания атаковалисирийские объекты, которые имели отношение к химической программе. По Дамаску иХомсу было выпущено более 100 ракет, большая их часть была сбита сирийскойсистемой противовоздушной обороны, основу которой составляет техника ещесоветского производства.Поводом для агрессии стал инцидент 7 апреля в Думе, когдасирийские войска якобы применили химическое оружие против повстанцев.Утверждения об этом распространили организации, которые Минобороны России непризнают в качестве достоверного источника. Позже российский Центр по примирениювраждующих сторон провел собственное расследование в Думе, но не обнаружил тамследов применения химического оружия.