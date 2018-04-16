Президент США Дональд Трамп в понедельник, 16 апреля, в
очередной раз объявил о скором выводе американских войск с территории Сирии. Но
верить главе Белого дома вряд ли приходится. По мнению президента Академии
реальной политики, эксперта Академии военных наук России Владимира
Прохватилова, подобные заявления нужны для прикрытия действий Вашингтона в
арабской республике.
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 16 апреля, в
очередной раз объявил о скором выводе американских войск с территории Сирии. Но
верить главе Белого дома вряд ли приходится. По мнению президента Академии
реальной политики, эксперта Академии военных наук России Владимира
Прохватилова, подобные заявления нужны для прикрытия действий Вашингтона в
арабской республике.
"Это не соответствует действительности, это ложь", -
заявил аналитик в эфире . Он напомнил, что американцы по-прежнему используют
базу "Ат-Танф" на юге Сирии, оснащается еще один пункт. По словам
Прохватилова, в арабской республике будет создано еще около 10 баз для вооруженных
сил США.
Президент Академии реальной политики подчеркнул, что в Сирии
также присутствуют французы и англичане. Комментируя заявление представителя
Белого дома Сары Сандерс, которая на брифинге подтвердила намерение Трампа
вывести войска из Сирии в скором времени, Прохватилов отметил, что все эти
слова служат лишь прикрытием для действий американцев в арабской республике.
О намерении вывести войска из Сирии в Вашингтоне сообщали
еще в марте. Дональд Трамп тогда подчеркивал, что Соединенные Штаты решили
множество задач в регионе, кроме того, им приходилось разбираться в отношениях
между воюющими на территории арабской республике вооруженными формированиями.
Спустя месяц Трамп объявил об скором завершении кампании
против "Исламского государства" (запрещенная в России
террористическая организация. – Прим.Ред.). По словам главы Белого дома, если
страны Ближнего Востока хотят, чтобы присутствие вооруженных сил США в регионе
сохранилось, им необходимо взять на себя расходы по их содержанию.
Тем не менее, подразделения армии США до сих пор находятся в
Сирии, и, судя по активности в курдских районах, а также на базе
"Ат-Танф", никуда уходить в ближайшее время не собираются. Вашингтон
на дипломатическом уровне оказывает поддержку сражающимся с правительственными
силами группировкам "умеренных повстанцев", а также обеспечивает
прикрытие Сирийского Курдистана от вероятного турецкого вторжения.
Напомним, 14 апреля США, Франция и Великобритания атаковали
сирийские объекты, которые имели отношение к химической программе. По Дамаску и
Хомсу было выпущено более 100 ракет, большая их часть была сбита сирийской
системой противовоздушной обороны, основу которой составляет техника еще
советского производства.
Поводом для агрессии стал инцидент 7 апреля в Думе, когда
сирийские войска якобы применили химическое оружие против повстанцев.
Утверждения об этом распространили организации, которые Минобороны России не
признают в качестве достоверного источника. Позже российский Центр по примирению
враждующих сторон провел собственное расследование в Думе, но не обнаружил там
следов применения химического оружия.