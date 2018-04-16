Тренды медиаотрасли и их влияние на российский рынок, медиалогистика, будущее ОТТ и Smart TV, развитие платного ТВ, перспективы 4К и VR контента обсудят на третьем международным форумом Connected Future. Трансформация ТВ и медиа. Он пройдет 17 апреля 2018 года в Holiday Inn Сущевский.

Тренды медиаотрасли и их влияние на российский рынок, медиалогистика, будущее ОТТ и Smart TV, развитие платного ТВ, перспективы 4К и VR контента обсудят на третьем международным форумом "Connected Future. Трансформация ТВ и медиа". Он пройдет 17 апреля 2018 года в московском отеле "Holiday Inn Сущевский".На форуме эксперты поделятся оценкой перспектив цифрового медиа рынка, сценариев и трендов его развития, трансформации линейного и нелинейного вещания, рекламы и медиаизмерений. На мероприятии выступят более полусотни докладчиков. Спикеры расскажут о создании и дистрибуции цифрового видеоконтента, о новых моделях монетизации контента, включая видеоигры и киберспорт.Среди выступающих — заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Медников и руководитель крупнейшего издательства детских мобильных приложений "Интерактивный Мульт" Алексей Ильин,.Регистрация на форум "Connected Future. Трансформация ТВ и медиа" доступна по ссылке: http://www.connectedfuture.ru/register