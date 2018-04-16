Денег на ремонт системы противопожарной безопасности в Зимней вишне не выделялось два года. Необходимую сумму в 7 миллионов рублей обслуживающая компания так и не получила.

Денег на ремонт системы противопожарной безопасности в"Зимней вишне" не выделялось два года. Необходимую сумму в 7 миллионоврублей обслуживающая компания так и не получила.Проверки, проведенные два года назад, выявили многочисленныенедостатки, допущенные при установке противопожарного оборудования в кемеровскомТЦ.Оно не соответствовало нормативной документации и ГОСТам.Директор компании, проводившей проверку, Игорь Полозиненко, внастоящее время находится под арестом. Он показал следствию, что запрашивал всвое время на ремонт системы и приведение ее в соответствие требованиям укомпании-собственника торгового центра – ОАО "Кемеровский кондитерскийкомбинат" – и ее гендиректора Юлии Богдановой семь миллионов рублей.Однако денег ему так и не выделили.Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники,близкие к расследованию, дальнейшее обслуживание свелось к латанию дыр. Все неполадкификсировались в специальном журнале и устранялись – если судить по записям – втечение трех часов. Во всех случаях собственник ставился в известность.Последняя запись в журнале помечена 19 марта.Поскольку оборудование изначально монтировали с нарушениями,оно не могло в критический момент функционировать в полной мере. К примеру,пути подачи воды в систему пожаротушения были установлены на улице и в холодноевремя года просто замерзали. По мнению экспертов, во время пожара сказались теобстоятельства, что система была установлена с нарушением правил ииспользовалась не по назначению – строители набирали из нее воду, что строжайшезапрещено.Семьи погибших в пожаре обвиняют спасателей в том, что онипроигнорировали настоятельные просьбы спасти попавших в ловушку в залекинотеатра торгово-развлекательного центра людей. Однако ни МЧС России, ни пожарныйСергей Генин, задержанный по обвинению в халатности, не признают своюответственность за гибель людей. Всего по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"проходят 7 человек, своей вины никто из них не признает, сообщаетТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта.Страшный пожар унес жизни 64 человек, 41 из них – дети. Губернатор Кемеровскойобласти Аман Тулеев ушел в отставку.