Денег на ремонт системы противопожарной безопасности в
Зимней вишне не выделялось два года. Необходимую сумму в 7 миллионов
рублей обслуживающая компания так и не получила.
Денег на ремонт системы противопожарной безопасности в
"Зимней вишне" не выделялось два года. Необходимую сумму в 7 миллионов
рублей обслуживающая компания так и не получила.
Проверки, проведенные два года назад, выявили многочисленные
недостатки, допущенные при установке противопожарного оборудования в кемеровскомТЦ.
Оно не соответствовало нормативной документации и ГОСТам.
Директор компании, проводившей проверку, Игорь Полозиненко, в
настоящее время находится под арестом. Он показал следствию, что запрашивал в
свое время на ремонт системы и приведение ее в соответствие требованиям у
компании-собственника торгового центра – ОАО "Кемеровский кондитерский
комбинат" – и ее гендиректора Юлии Богдановой семь миллионов рублей.
Однако денег ему так и не выделили.
Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники,
близкие к расследованию, дальнейшее обслуживание свелось к латанию дыр. Все неполадки
фиксировались в специальном журнале и устранялись – если судить по записям – в
течение трех часов. Во всех случаях собственник ставился в известность.
Последняя запись в журнале помечена 19 марта.
Поскольку оборудование изначально монтировали с нарушениями,
оно не могло в критический момент функционировать в полной мере. К примеру,
пути подачи воды в систему пожаротушения были установлены на улице и в холодное
время года просто замерзали. По мнению экспертов, во время пожара сказались те
обстоятельства, что система была установлена с нарушением правил и
использовалась не по назначению – строители набирали из нее воду, что строжайше
запрещено.
Семьи погибших в пожаре обвиняют спасателей в том, что они
проигнорировали настоятельные просьбы спасти попавших в ловушку в зале
кинотеатра торгово-развлекательного центра людей. Однако ни МЧС России, ни пожарный
Сергей Генин, задержанный по обвинению в халатности, не признают свою
ответственность за гибель людей. Всего по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
проходят 7 человек, своей вины никто из них не признает, сообщает
ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта.
Страшный пожар унес жизни 64 человек, 41 из них – дети. Губернатор Кемеровской
области Аман Тулеев ушел в отставку.