В МВД России прошла торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград сотрудникам органов внутренних дел, проявившим мужество при спасении людей.

«Сегодня в МВД России прошла торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград сотрудникам органов внутренних дел, проявившим мужество при спасении людей.В этом году на мероприятие были приглашены 16 полицейских, совершивших героические поступки, из 14 регионов Российской Федерации. Подвергая опасности собственные жизни, они задерживали вооруженных преступников, вытаскивали из воды утопающих, выносили детей из огня, приходили на выручку упавшим на рельсы.Отважные и решительные действия сотрудников по достоинству оценены руководством страны и МВД России. Шестерым участникам церемонии вручены государственные награды – медали «За спасение погибавших», остальным – ведомственные медали «За смелость во имя спасения» и «За доблесть в службе»», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев, обращаясь к награжденным, сказал: «Служба в полиции всегда была и остается делом людей мужественных и благородных, с сильной духовной мотивацией, готовых рисковать собой ради других. Подтверждение тому – проявленные вами профессионализм и самоотверженность. Такие поступки, несомненно, заслуживают общественного признания и вызывают уважение к полиции».По словам Главы ведомства, новые вызовы и угрозы безопасности требуют от личного состава компетентности, умения быстро принимать правильные решения. И каждый из получивших награду убедительно доказал, что в полной мере обладает этими качествами.Владимир Колокольцев напомнил, что скоро российская полиция отметит 300-летие со дня образования, и подчеркнул, что современное поколение защитников правопорядка достойно продолжает лучшие традиции Министерства. Глава МВД России поблагодарил награжденных сотрудников за добросовестную службу и верность Присяге.Выступившие с ответным словом полицейские Айдын Камбаров, Игорь Халяпин и Алексей Шарапов выразили признательность руководству за высокую оценку своих поступков и заверили Министра внутренних дел в том, что и в дальнейшем будут с полной самоотдачей исполнять служебный долг.Церемония награждения сотрудников органов внутренних дел, ставшая традиционной, завершилась памятным фотографированием.