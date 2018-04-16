Зарегистрировано 366 дорожных происшествий с материальным ущербом, выявлено 77 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 7 человек погибли и 24 получили ранения различной степени тяжести, в том числе 1 несовершеннолетний погиб. Зарегистрировано 3 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 336 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 77 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Октябрьский районПо предварительной информации, 09.04.2018 г. в 20:58 на 1 км автодороги Владимир - Спасское водитель автомобиля Тойота, 1961 г.р., допустил наезд на велосипедиста, 2002 г.р., который двигался по проезжей части в правой полосе, попутно. В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте ДТП, в карете скорой помощи.Александровский районПо предварительной информации, 14.04.2018 г. в период времени с 01:00 по 06:10 на 103 км автодороги М-8 – Холмогоры водитель автомобиля ВАЗ – 211540, 1966 г.р., при движении со стороны г. Москвы в сторону г. Ярославля, допустил съезд в левый кювет по ходу движения и опрокидывание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.Кольчугинский районПо предварительной информации, 14.04.2017 г. в 20:55 на 58 км автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров-В.Дворики» водитель автомобиля Опель – Корса, женщина 1954 г.р., допустила наезд на пешехода, 1940 г.р., который двигался по проезжей части в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.Гусь – Хрустальный районПо предварительной информации, 15.04.2018 г. в 08:00 на 1 км автодороги Палищи-Мокрое водитель автомобиля Фольксваген-Пассат, 1978 г.р., совершил съезд в правый кювет по ходу движения и опрокидывание. В результате ДТП: водитель и пассажир автомобиля, 1982 г.р., от полученных травм скончались на месте происшествия.Ленинский районПо предварительной информации, 15.04.2018 г. в 17:50 в г. Владимире на улице Нижняя Дуброва у дома 22 водитель автомобиля Мицубиси – Лансер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при проезде регулируемого перекрестка на разрешающий сигнал светофора и осуществляя поворот налево, выехал на тротуар, где совершил наезд на наезд на 2-х пешеходов, которые стояли возле регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП: пешеход, 1962 г.р. и пешеход, 1965 г.р. госпитализированы в Больницу скорой помощи г. Владимира.