Администрация Владимира заключила контракт с фирмой по отлову безнадзорных животных. Как уточнили в мэрии, этим займется индивидуальный предприниматель из Ярославской области. Бездомных

Администрация Владимира заключила контракт с фирмой по отлову безнадзорных животных. Как уточнили в мэрии, этим займется индивидуальный предприниматель из Ярославской области. Бездомных животных будут отлавливать, кормить и осматривать. Также их стерилизуют и чипируют, а затем вернут на улицу. Усыплять никого не будут – успокоили в горадминистрации. Владимирцы, которые заметили бездомное животное, могут обратиться в районную