Сегодня утром на М-7 разбился пассажирский микроавтобус. Случилось это в Вязниковском районе недалеко от села Пировы-Городищи. Пассажирский ГАЗ двигался по правой полосе. По всей видимости, водитель попросту не справился с управлением и наехал на отбойник, машина его перелетела, съехала в кювет и опрокинулась.

Сегодня утром на М-7 разбился пассажирский микроавтобус. Случилось это в Вязниковском районе недалеко от села Пировы-Городищи. Пассажирский ГАЗ двигался по правой полосе. По всей видимости, водитель попросту не справился с управлением и наехал на отбойник, машина его перелетела, съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП пострадали водитель и один из пассажиров ГАЗа. Их с различными травмами, в том числе головы, госпитализировали.