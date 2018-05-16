Известная российская актриса Ксения
Алферова опубликовала в своем микроблоге фото, ставшее причиной раздора. Девушка
позирует на нем в автомобиле, находясь в США.
Известная российская актриса Ксения
Алферова опубликовала в своем микроблоге фото, ставшее причиной раздора. Девушка
позирует на нем в автомобиле, находясь в США.
Знаменитость написала в Instagram, что время летит
очень быстро и незаметно. "Еще вчера пальмы, океан,
несколько часов и ты уже в любимой Москве, дома!!! Чудеса, да и только!", -
поделилась позитивными эмоциями звезда.
Ксения сообщила, что еще долго будет мучить воспоминаниями о поездке в
Америку своих многочисленных поклонников. Также Алферова пожелала всем
подписчикам хорошего дня.
На снимке артистка
сидит в кабриолете. При этом она задрала ноги выше головы. Некоторым пользователям
соцсети такая поза актрисы пришлась не по душе и вызвала небольшой скандал.
Одна из
поклонниц Ксении спросила ее, неужели она и по столице передвигается, задрав
ноги. "Или это Америка так на вас действует? Меня всегда удивляет, как наших
людей заграница выворачивает наизнанку...или может быть наоборот?!" – написала она.
Алферова отреагировала на
выпад в своей адрес. При этом ее ответ пестрил восклицательными знаками. Звезда
ответила, что по Москве и другим частям света передвигается так, как ей хочется
в данный момент времени. "В разных позах и положениям, соответствующих моему
сиюминутному настроению, чего и вам желаю! Улыбнитесь и не злитесь! Жизнь
прекрасна и неповторима! Все у вас будет хорошо, если чаще будете улыбаться и
радоваться за других! Точно знаю! Удачи вам!", – написала Ксения.