Известная российская актриса Ксения Алферова опубликовала в своем микроблоге фото, ставшее причиной раздора. Девушка позирует на нем в автомобиле, находясь в США.

Известная российская актриса КсенияАлферова опубликовала в своем микроблоге фото, ставшее причиной раздора. Девушкапозирует на нем в автомобиле, находясь в США.Знаменитость написала в Instagram, что время летиточень быстро и незаметно. "Еще вчера пальмы, океан,несколько часов и ты уже в любимой Москве, дома!!! Чудеса, да и только!", -поделилась позитивными эмоциями звезда.Ксения сообщила, что еще долго будет мучить воспоминаниями о поездке вАмерику своих многочисленных поклонников. Также Алферова пожелала всемподписчикам хорошего дня.На снимке артисткасидит в кабриолете. При этом она задрала ноги выше головы. Некоторым пользователямсоцсети такая поза актрисы пришлась не по душе и вызвала небольшой скандал.Одна изпоклонниц Ксении спросила ее, неужели она и по столице передвигается, задравноги. "Или это Америка так на вас действует? Меня всегда удивляет, как нашихлюдей заграница выворачивает наизнанку...или может быть наоборот?!" – написала она.Алферова отреагировала навыпад в своей адрес. При этом ее ответ пестрил восклицательными знаками. Звездаответила, что по Москве и другим частям света передвигается так, как ей хочетсяв данный момент времени. "В разных позах и положениям, соответствующих моемусиюминутному настроению, чего и вам желаю! Улыбнитесь и не злитесь! Жизньпрекрасна и неповторима! Все у вас будет хорошо, если чаще будете улыбаться ирадоваться за других! Точно знаю! Удачи вам!", – написала Ксения.