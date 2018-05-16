«Ростелеком» презентовал платформу информационно-библиотечных центров на секции «Школьных библиотек» Всероссийского библиотечного конгресса, который с 12 по 18 мая проходит во Владимире. Основная тема конгресса – «Опираясь на прошлое, строим будущее.

Ростелеком презентовал платформу информационно-библиотечных центров на секции Школьных библиотек Всероссийского библиотечного конгресса, который с 12 по 18 мая проходит во Владимире. Основная тема конгресса – Опираясь на прошлое, строим будущее. Роль культурного наследия в преобразовании библиотечного дела России. Цель мероприятия - разработка концепции развития библиотечного дела в Российской Федерации.Основные события развернулись в Центре культуры и искусства на Соборной, Владимирской областной научной библиотеке и арт-отеле Николаевский посад. На всех 3 площадках компания Ростелеком обеспечила доступ к сети интернет по технологии Wi-Fi на скорости до 1 Гбит/с. Выделенный канал связи транслировал выступления отечественных и зарубежных участников с пленарных заседаний во все региональные библиотеки области.Павел Шатохин, директор филиала ПАО Ростелеком во Владимирской и Ивановской областях: Почетно, что именно во Владимире происходит разработка Концепции развития библиотечного дела всей России на ближайшие годы вперёд. И Ростелеком принимает в ней непосредственное участие. На конгрессе мы представили платформу информационно-библиотечных центров. Она позволяет сделать из современной библиотеки – медиатеку, с широкими возможностями ее применения. Платформа может стать основой для формирования концепции электронного обучения в нашей области. В каталоге уже собрано более 1100 учебников из федерального перечня, более 500 книг художественной литературы и он продолжает пополняться.Платформа информационно-библиотечных центров (ИБЦ) Ростелекома – это комплексная автоматизированная информационная система. Она включает в себя: электронную библиотеку, единую систему построения отчетности в электронном виде, плеер электронного контента и т.д. Платформа обеспечивает возможность доступа и работы с различными типами образовательных ресурсов: учебники, книги, периодические издания, научно-популярные издания, словари и методические пособия. Предусмотрена возможность воспроизведения содержания на персональных и планшетных компьютерах в онлайн и офлайн режимах.Получить дополнительную информацию можно в офисах продаж Ростелекома, по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, а также на сайте .* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком – структурное подразделение компании Ростелеком, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав макрорегионального филиала Центр.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение ПАО Ростелеком, которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома - более 9,9 млн, из которых свыше 5,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд. руб., OIBDA достигла 23,2 млрд. руб. (30,4% от выручки), чистая прибыль – 3,9 млрд. руб.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.