Британский бренд одежды Missguided провел необычную рекламную кампанию. В ней приняли участие особенные модели.

Британскийбренд одежды Missguided провел необычную рекламную кампанию.В ней приняли участие особенные модели.В Сетинабирает популярность хештег #KEEPONBEINGYOU ("Продолжай бытьсобой"). В рекламе компании снялись девушки с изъянами тела: растяжками,шрамами на теле и лишним весом.К бодипозитиву брендобратился еще в прошлом году. Сначала реклама собрала много положительныхотзывов, но вскоре выяснилось, что все "недостатки" были нарисованы вфотошопе, и идея провалилась.В этом году бренд пригласил на съемки шестьдевушек с разными типами внешности и особенностями тела. Так, у модели Полли много веснушек,Изабелла получила ожоги во время пожара, у Бет – псориаз, Майя страдает отбуллезного эпидермолиза, у Марианны — темное родимое пятно налице, а Джоанна – девушка-альбинос, сообщает Shape Magazine.Моделиуверены, что красота – это сила духа и отношение к жизни. По ихмнению, главное – чувствовать себя комфортно с самим собой.С момента появлениятренда под названием бодипозитив прошло уже довольно много времени, однако онпродолжает будоражить умы людей по всему миру. Эта концепция была придумана длятого, чтобы помочь людям принимать свои тела такими, какие они есть, даже снедостатками, которые очень трудно или вовсе невозможно исправить.