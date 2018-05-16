Для президента Украины Петра Порошенко наступают непростые
времена. Открывшийся накануне Крымский мост стал самым крупным провалом лидера
Незалежной за все время нахождения у власти. Такой просчет ему вряд
ли простят его вашингтонские кураторы.
Для президента Украины Петра Порошенко наступают непростые
времена. Открывшийся накануне Крымский мост стал самым крупным провалом лидера
Незалежной за все время нахождения у власти. Такой просчет ему вряд
ли простят его вашингтонские кураторы.
На следующий день после открытия путепровода в Киеве
состоялось заседание Верховной рады. В повестке обсуждения украинского
парламента темы моста не было. Тем не менее, "неожиданно" Порошенко
припомнили громкие коррупционные скандалы, оффшоры, а также закупки для нужд
армии некачественной военной техники у принадлежащих президенту заводов. В
общем, все то, за что он может поплатиться креслом главы государства.
"Парламент обязан инициировать процедуру подачи письменного
инициирования об отстранении президента Украины Порошенко Петра Алексеевича с
поста в порядке импичмента", – заявил депутат Верховной рады Юрий Деревянко. По
его словам, инициативу поддержали уже 37 депутатов.
В чем смысл подобного "наезда"? Ни для кого не секрет,
что политическими процессами в современной Незалежной руководят вовсе не из
Киева, а из Вашингтона. Соединенные Штаты после государственного переворота в
феврале 2014 года сосредоточили в своих руках все нити управления государством.
Под плотным контролем находятся и украинские политики, вплоть до президента
страны и его окружения. На всех у "вашингтонского обкома" припрятаны
увесистые папки с убойным компроматом, который будет пущен в ход в случае
неповиновения или в качестве наказания для провинившихся.
Сегодняшний выпад в сторону Порошенко в Верховной раде можно
назвать черной меткой украинскому лидеру. Президент Украины фактически
проморгал Крымский мост. Всевозможные истерики Киева, его стремление как-то
затормозить реализацию проекта окончились провалом. И расплачиваться за эту
неудачу лидеру Незалежной предстоит по-крупному. Демарш в парламенте с
требованием импичмента, очевидно, является лишь первой ласточкой.
Напомним, историческое открытие Крымского моста состоялось
во вторник, 15 мая. Первым по новому путепроводу проехал президента России
Владимир Путин. Глава государства также пообщался со строителями и всеми, кто
участвовал в реализации проекта.
Пассажирское движение по мосту было запущено 16 мая. Только
за час им воспользовались около тысячи человек, которые двигались в обоих
направлениях. Мост стал самым протяженным в нашей стране – его длина составляет
около 19 километров.
Открытие путепровода вызвало настоящую истерику на Украине.
Первыми заголосили украинские СМИ. Так, ТСН выпустил материал с желчным
заголовком "Путин открыл движение по мосту к аннексированному Крыму".
В статье – полный сборник нелепых пропагандистских штампов Киева, включая
"россиян-оккупантов".
Не отставали и комментаторы. "Крым большинству жителей
России и на фиг не нужен. Что с мостом, что без", – писали они.