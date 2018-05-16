4 золотые медали и одно серебро. С таким успехом выступил владимирский гимнаст в финале летней Спартакиады молодёжи России. Александр Карцев сперва завоевал главную награду в многоборье. А после - взял золото в вольных упражнениях и в опорном прыжке. Серебро досталось спортсмену на коне.

4 золотые медали и одно "серебро". С таким успехом выступил владимирский гимнаст в финале летней Спартакиады молодёжи России. Александр Карцев сперва завоевал главную награду в многоборье. А после - взял "золото" в вольных упражнениях и в опорном прыжке. "Серебро" досталось спортсмену на коне. Спартакиада молодёжи России по спортивной гимнастике на днях завершилась в Пензе. Боролись за медали 129 спортсменов. Владимирец стал самым титулованным гимнастом. Так что у него есть все шансы побороться за единственную путёвку на главный старт этого года - Юношескую Олимпиаду в Аргентине. Она стартует в октябре.