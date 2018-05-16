Одному из участников грозит срок до 10 лет

Одному из участников грозит срок до 10 летВ Костроме возле ночного клуба «Полигон» между двумя молодыми людьми завязалась драка. В результате 25-летний житель Нерехты ударил мужчину ножом около 10 раз.Как сообщают в областной прокуратуре, инцидент произошел в ноябре прошлого года. В результате драки 29-летний мужчина потерял сознание. Когда костромич пришел в себя, он решил догнать обидчика. Тогда житель Нерехты достал нож и ударил молодого человека.Очевидцы доставили потерпевшего в больницу. Уголовное дело в отношении жителя Нерехты передано в суд. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.