Последние сводки с фронтов консольных войн, компьютерные игры в диалоговом формате, трудности перевода и тотальная прослушка футбольных болельщиков — главные события техносферы в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

Последние сводки с фронтов консольных войн, компьютерные игры в диалоговом формате, трудности перевода и тотальная прослушка футбольных болельщиков — главные события техносферы в итоговом выпуске программы 33Live.Runet с Павлом Кушелевым.В этом выпуске:— В английском есть такое выражение — "консольные войны", имеется в виду борьба между основными игровыми экосистемами. Каков текущий расклад на фронтах этих самых войнах, стало ясно на игровой выставке E3, прошедшей на этой неделе в Лос-Анджелесе. Чем порадуют геймеров Microsoft и Sony?— Е3, однако, не сводится к борьбе лидеров рынка консольных игр. Игровые навыки оттачивают и голосовые помощники, а у ловцов покемонов появляется собственный физический инструмент для охоты на "карманных монстров".— К старту Чемпионата мира по футболу Google усовершенствовала свое мобильное приложение-переводчик — теперь перевод без доступа к сети в нем такой же качественный, как и в онлайновом режиме.— Приложение для футбольных болельщиков шпионит за пользователями. Зачем?— Голландская полиция внедряет "умную" систему мониторинга, включающую не только камеры наблюдения, но и микрофоны. А в России — систему распознавания лиц, которая уже помогла задержать нескольких преступников.— Фишка недели: Паркур "9 жизней".